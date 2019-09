In China vond een opmerkelijk incident plaats. Een vliegtuigpassagier trok de nooddeur van het vliegtuig open, omdat ze naar eigen zeggen frisse lucht nodig had. De beelden hiervan gaan in rap tempo het internet over.

De vrouw vond de cabine stoffig en veelte warm. Ze had het benauwd en vroeg het personeel een aantal keer of er een raampje open kon. Natuurlijk gaf het cabinepersoneel aan dat er absoluut geen raam open mocht, maar daar nam de passagier geen genoegen mee. Ze gaf een ruk aan de hendel van de nooddeur, waardoor deze geopend werd. Gelukkig stond het vliegtuig nog aan de grond, maar desondanks gebeurde dit niet zonder vervelende gevolgen.

Gevangenisstraf

Het openen van de nooddeur leverde een uur vertraging op. Dat zorgde voor een hoop irritatie bij de andere passagiers. Maar ook voor de vrouw zelf heeft dit flinke gevolgen. Bij aankomst op de luchthaven werd ze direct in de boeien geslagen. Ze zal waarschijnlijk een paar dagen vast zitten en een vergoeding moeten betalen aan de luchtvaartmaatschappij.

Bron: AD. Beeld: iStock