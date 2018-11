In juni dit jaar werd er in Nigeria een tweeling geboren met de buikjes nog aan elkaar. De Siamese tweeling kon gescheiden worden door een operatie, maar die zou dik 1900 euro kosten. Geld dat de ouders simpelweg niet hadden. Gelukkig kwam hun chirurg met een geweldige oplossing.

Hij deelde een week geleden het verhaal op Instagram en in no-time was het benodigde geld bij elkaar gesprokkeld. De Siamese tweeling kon worden gescheiden.

Veel te duur

De Nigeriaanse Courage Buzugbe (31) beviel al eerder van een doodgeboren zoontje. Ze werd opnieuw zwanger, maar tijdens de acht maanden-echo kregen zij en haar man te horen dat hun twee ongeboren jongetjes met hun buikjes aan elkaar vast zaten. De verdrietige ouders kregen vervolgens het nieuws dat hun tweeling door middel van een operatie wél gescheiden zou kunnen worden, maar dit zou hen 1680 pond (1900 euro) kosten. En of dat nog niet genoeg was, werden ze ook nog eens door hun huisbaas uit huis gezet.

Toekomst

“De geboorte was een rollercoaster voor ons. We blij met de tweeling, maar tegelijkertijd ook verdrietig omdat ze aan elkaar vast waren gegroeid”, vertelt mevrouw Buzugbe. “Maar toen mij verteld werd dat de baby’s huilden was ik gerust gesteld.” Toch was ze wel bang voor de toekomst. “Ik raakte helemaal van slag. Ik had geen baan, we hadden geen huis meer, de medische rekeningen stroomden binnen en we kregen ook nog eens een Siamese tweeling. Hoe kunnen we dit samen overleven?”

Operatie

Uiteindelijk is het gelukkig allemaal goed gekomen. Toen de baby’s vier maanden oud waren, plaatste de chirurg een foto van hen op sociale media. Binnen tien minuten was het geld voor de operatie al opgehaald. Afgelopen maandag was het tijd voor de operatie, en die is helemaal gelukt. De tweeling doet het hartstikke goed en de familie Buzugbe is de chirurg en alle mensen die geld hebben gedoneerd enorm dankbaar.

Wat een bijzondere beelden van de kleine jongens:

BEKIJK OOK: Vrouw bevalt van tweeling, maar besluit om er eentje in haar buik te laten:



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Daily Mail. Beeld: Twitter