Zo gaat het met Sibel uit ‘Ik Vertrek’ tijdens corona: “De lockdown was eenzaam”

In 2016 verlieten ex-geliefden Michiel Prins (44) en Sibel Ambagts (26) Nederland om naar Frankrijk te emigreren. Als businesspartners kochten ze daar een vervallen boerderij in Lot-Et-Garonne, die zij omtoverden tot een karakteristieke vakantieboerderij. Week na week is boerderij Bely Bas volgeboekt en Michiel en Sibel investeren volop in uitbreiding als het coronavirus ook Frankrijk bereikt en het land in lockdown gaat. Hoe gaat het nu?

Sibel: “16 maart herinner ik me nog heel goed. Ik ben jarig die dag en ineens werd aangekondigd dat Frankrijk in lockdown ging. Mijn business partner Michiel, met wie ik het vakantieverblijf run, zat in Nederland voor een opdracht. Dat gaf wat ademruimte. Daarvan zouden we in ieder geval nog 3 maanden inkomen hebben. Maar wat als het langer gaat duren?, schoot het paniekerig door mijn hoofd.”

“We hebben veel geld in onze boerderij hier zitten. We investeren veel en hebben iets moois opgebouwd. Als het er ineens op lijkt dat we misschien onze boerderij niet meer kunnen delen met gasten, de hele reden dat we dit avontuur zijn begonnen, is dat schrikken.”

Stookkosten verlagen

“We zouden van maart tot eind juni ieder weekend gasten ontvangen. Maar alles werd geannuleerd. Ook de zomer, die helemaal volgeboekt was, werd leger en leger. Ik wist dat we een buffer van vorige zomer hadden, maar die was er al gauw doorheen tijdens de lockdown. Dan ga je over hele basale dingen nadenken. Hoe we de stookkosten lager kunnen krijgen, bijvoorbeeld. Dat is een enorme kostenpost voor ons. Hoe krijgen we met zo min mogelijk kosten ons huis warm?, was dan ook meteen de vraag.”

Ontspanning

“Toch heb ik ook ontspanning kunnen vinden in de maanden dat Frankrijk op slot zat. Ik vertrok ooit naar Frankrijk om wat meer afstand te nemen van het gehaaste leven en dat is nu eindelijk gelukt. De lockdown was misschien wel het zetje dat ik daarvoor nodig had. Het geluid van mijn telefoon stond uit, ik wiedde dagenlang rustig het onkruid in de tuin, ik dronk koffie in de prachtige gastentuin en kon ineens topless zonnen zonder dat ik bang hoefde te zijn voor onverwachts bezoek. Ook stelde ik tijdens de lockdown doelen voor mezelf. Wat wilde ik voordat de coronacrisis voorbij was, gedaan hebben? Ik hield mezelf zo echt wel bezig, deed een keer een cursus, maar uiteindelijk heb je alles wel gedaan en ga je je toch vervelen.”

Eenzaam

“Daarbij was de lockdown eenzaam. Michiel was in Nederland en ik was helemaal alleen in onze boerderij. Mijn vriend heeft een restaurant in Frankrijk, een stuk hier vandaan. Ook hem mocht ik dus niet zien tijdens de lockdown. Na een paar weken ging hij werken met een afhaalmogelijkheid. Daarvoor mocht toen ik af en toe naar het restaurant toe. Dat deed me goed.”

100 kilometer

“Het rustige leven dat ik tijdens de lockdown leidde sloeg om op 11 juni. In Frankrijk mochten mensen ineens weer 100 kilometer van huis reizen en de boekingen stroomden binnen. Mensen die binnen een straal van 100 kilometer van onze boerderij woonden, wilden maar al te graag bij ons verblijven. Ineens gingen we van 0 naar 100. Dat was heel erg wennen, maar wel heel erg fijn.”

Escape room

“Qua maatregelen was de plotselinge komst van alle toeristen wel even pittig. Zo hebben we hier een escape room voor de gasten. Als mensen al puzzelend proberen daaruit te komen raken ze álles aan. Dat betekent dat we na iedere groep die in de escape room is geweest, ieder hoekje, knopje en voorwerp in de escape room moeten desinfecteren.”

Luxe

“Maar al met al is het prima te doen. We zijn blij dat het toerisme weer aantrekt en er weer geld binnenkomt. Ik houd in mijn achterhoofd dat een tweede lockdown altijd een mogelijkheid is. Maar corona heeft ook laten zien dat de situatie van dag tot dag kan veranderen. Ik focus me dan ook op de positieve dingen. Mijn bedrijf gaat het redden. En dat is in deze tijd een heel grote luxe.”

Interview: Eva Breda. Beeld: Avrotros.