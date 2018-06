Kort na deze selfie gebeurde er iets vreselijks met Sierah (20)

Het is een stralende dag als Sierah Jjoughin en haar vriend Josh Kolasinksi op 19 juli 2016 een fietstocht maken. Terwijl ze langs de velden van Metamora in de Amerikaanse staat Ohio fietsen, stoppen ze onderweg nog voor een selfie. Het zou de allerlaatste foto van Sierah zijn.

De 20-jarige studente werd slechts enkele uren later ontvoerd en vermoord. Vandaag bracht de politie een reconstructie naar buiten van deze noodlottige dag.

Terug naar huis

Sierah en Josh hebben zojuist een fietstocht achter de rug, als de twee besluiten allebei een andere kant op te gaan. Josh keer terug naar zijn huis, terwijl Sierah nog een stukje verder fietst naar haar ouders die slechts een paar kilometer verderop wonen.

Zoektocht

Als Sierah na een aantal uur nog steeds niet is thuisgekomen, beginnen Josh en haar ouders zich zorgen te maken. Ze nemen contact op met de politie, die direct een zoekactie start. Het duurt niet lang voordat de fiets van Sierah langs de kant van de weg wordt gevonden, samen met wat andere voorwerpen zoals een zonnebril, een schroevendraaier en een motorhelm besmeurd met bloed. Later blijkt dat het bloed in de helm van Sierah is.

Verkrachtingen

De helm bevatte echter ook sporen van de dader: de 57-jarige James Worley, die bepaald geen onbekende van de politie is. De man had in 1990 een vrouw van haar fiets getrokken en bruut verkracht, in datzelfde jaar viel hij ook nog een ander slachtoffer aan. James trok een vrouw van haar fiets, sloeg haar bewusteloos en bond haar vast op de achterbank van zijn auto. Als de vrouw niet veel later bij bewustzijn komt lukt het haar te ontsnappen: James kreeg een celstraf van tien jaar, maar werd al na drie jaar vrijgelaten.

Tapijt vol bloed

Op dezelfde dag van Sierahs verdwijning besluit de politie het huis van James te doorzoeken. In zijn vriezer vinden ze een tapijt met bloed. Ook op de muren worden talloze bloedvlekken gevonden. Op de computer van James worden pornografische beelden gevonden waarop vrouwen van hun fiets worden getrokken en bruut worden verkracht.

Levenloze lichaam

Uit DNA-onderzoek bleek dat Sierah in het huis van James was geweest, hoewel ze nergens werd aangetroffen. De politie besloot de zoektocht voort te zetten. Drie dagen na haar vermissing wordt het levenloze lichaam van Sierah alsnog aangetroffen, begraven in een veld in de buurt. Uit het autopsierapport blijkt dat Sierah om het leven is gekomen door verstikking: James had een plastic zak over de hoofd van de vrouw getrokken, wat resulteerde in haar dood. “Er is geen enkele kans dat jij onschuldig bent”, klonk het in de rechtbank. De vijftigjarige man kreeg uiteindelijk levenslang.

Bron: The Sun. Beeld: Facebook