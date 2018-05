Eerste supermarkt van Nederland stopt met verkoop sigaretten

In navolging van verschillende drogisterijen, stopt ook winkelketen Lidl uiterlijk in 2022 met de verkoop van sigaretten. Het is de eerste supermarkt van Nederland die zo’n grote stap zet.

De komende jaren wordt de verkoop van rookwaren afgebouwd, laat Lidl weten in een persbericht. Volgens de keten “beweegt de maatschappij naar een rookvrije samenleving”. Zo zien ze de verkoopcijfers van sigaretten de afgelopen jaren teruglopen, “sinds we zijn begonnen met ontmoedigende maatregelen”, zegt een woordvoerder bij de NOS.

“Eerst lagen de sigaretten gewoon in het schap en kon je ze als klant pakken, later kon het nog maar bij een paar kassa’s en uiteindelijk gingen ze volledig uit het zicht. De volgende stap is om de verkoop te stoppen.”

Vanaf 2022 is het voor supermarkten, tankstations en tabakswinkels bij wet verboden om rookwaren uit te stallen.

Drogist

Eerder dit jaar maakten drogisterijen Kruidvat en Trekpleister bekend dat ze de verkoop van rookwaren afbouwen. Die doen dat wel wat sneller: vanaf 2019 zijn sigaretten daar niet meer te koop.

Iedere dag de beste berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Bron: NOS, ANP. Beeld: ANP