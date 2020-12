D66-lijsttrekker Sigrid Kaag is in Linda’s Wintermaand zondagavond zeer openhartig. Ze spreekt zich uit over omgaan met kritiek, aangezien ze geregeld te horen krijgt dat ze ‘elitair’ zou zijn. Naar eigen zeggen trekt ze zich dat soort opmerkingen niet erg aan.

Toch geldt dat niet voor alle dagen.

Linda’s Wintermaand

In Linda’s Wintermaand schuiven iedere zondag van december spraakmakende bekende Nederlanders aan. Samen blikken ze terug op het jaar 2020. In de tweede aflevering zijn Matthijs van Nieuwkerk en Sigrid Kaag te gast. Op het eerste gezicht hebben de twee weinig overeenkomsten, maar toch blijken ze er eentje te hebben. Ze zijn namelijk beiden groot fan van cricket!