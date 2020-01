Silvia van Barneveld (54) openhartig over scheiding en alcoholverslaving

Het is geen prettig jaar geweest voor Silvia van Barneveld, de (bijna) ex-vrouw van Raymond van Barneveld (52). Aan Telegraaf vertelt ze over de echtscheiding, de overval bij haar thuis én haar alcoholverslaving.

Echtscheiding

Op dit moment ligt Silvia nog middenin de scheiding met Raymond van Barneveld. Aan Telegraaf laat ze weten dat ze ervan overtuigd was dat haar leven voorbij zou zijn zonder ‘haar’ Raymond. Toch laat ze weten dat ze het uiteindelijk beter is zo, want ze had maar weinig ruimte voor zichzelf in de relatie. “Raymond had alle ruimte om zich te ontwikkelen, maar ik stond stil. Mijn leven stond in het teken van hem”, aldus Silvia.

Alcoholverslaving

Ze vertelt verder over haar alcoholverslaving, dat ontstond toen het stel werd afgeperst. Er werd namelijk gedreigd om een sextape van Raymond met een andere vrouw openbaar te maken. Silvia wist niet meer wat ze moest geloven, en greep naar de fles. “Ik raakte zwaar verslaafd aan de drank.”

Overval in huis

Net toen het weer wat beter leek te gaan, werd Silvia overvallen in haar eigen huis. Ze werd aan haar haren de trap afgetrokken, met een pistool tegen haar hoofd. Uiteindelijk is ze via de voordeur ontsnapt. Daarna ging het steeds slechter. “Alleen zijn durfde ik niet meer en Raymond wist zich totaal geen raad met mijn verdriet. Ik kon er met hem niet over praten en ik kreeg nauwelijks steun. We besloten een tijdje uit elkaar te gaan.” Ze hoopte dat deze breuk slechts voor even zou zijn, maar toen ze Raymond met zijn nieuwe vriendin Julia op tv zag, wist ze dat het over was.

Dat zorgde ervoor dat Silvia opnieuw aan de drank ging, wat in een nieuw bezoek aan de afkickkliniek eindigde.

Rust

Inmiddels gaat het gelukkig een stuk beter met Silvia. Ze zegt haar geluk te hebben gevonden in de kerk. “Daar kwam zo’n rust over mij heen, alsof ik eindelijk weer kon zijn wie ik altijd was geweest.” Ook laat ze weten dat ze Raymond nu kan vergeven.

