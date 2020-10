Zo voorkom je dat je telefoonnummer wordt gestolen (en je bankrekening geplunderd)

Waarschijnlijk heb je je e-mailadres en social media-accounts goed beschermd. Dat doe je door niet alleen een sterk wachtwoord te kiezen maar ook tweestapsverificatie in te schakelen. Je ontvangt dan een sms’je met een code om in te loggen, nadat je je wachtwoord hebt ingevoerd. Maar dat kan behoorlijk fout gaan als je telefoonnummer wordt gestolen, sim-swapping genoemd.

NRC Handelsblad schrijft dat deze manier van fraude, sim-swapping, in opkomst is. Uiteindelijk kan zelfs je bankrekening geplunderd worden als iemand jouw telefoonnummer heeft overgenomen.

Pas op voor sim-swapping

Zodra je het merkt, is het meestal te laat, schrijft de krant. Je hebt ineens geen verbinding meer met je mobiele netwerk en je kunt ook niet meer bellen. Niets helpt. Ook niet het aan- en uitzetten van je telefoon of het updaten van de software. Iemand anders heeft namelijk de controle over je 06-nummer overgenomen.