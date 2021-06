Simon en Annemarie Keizer verwachten tweede kindje

Iedereen kent wel bepaalde gerechten waar je een bijzondere herinnering aan hebt. Wat stond er vroeger dagelijks op tafel, of welke geur doet je juist aan iets speciaals te eten denken? Janny van der Heijden, van onder andere Heel Holland bakt, gaat in haar nieuwe podcast De smaak van vroeger op zoek naar zulke eet-herinneringen.

In de podcast, gemaakt door Omroep Max, gaat culinair recensent Janny langs bij allerlei adresjes in Nederland om met mensen te praten over hun eet-herinneringen. Naar wat voor eten werd uitgekeken? Hoe zag een feestmaaltijd er destijds uit? Was er een groot verschil te merken tussen armoede en welvaart? Behalve praten wordt er natuurlijk ook gegeten: Janny verrast de gasten met hun favoriete lekkers uit hun jeugd.

Een week geleden schoof Janny aan bij Tijd voor Max om te vertellen over haar podcast. “We gaan zelfs helemaal terug naar de jaren dertig en veertig, naar de crisis- en oorlogstijd. We eten nu heel anders. Meer uit andere landen, gebruiken meer kruiden en meer specerijen. Toen werd er veel meer met de seizoenen gegeten, uit eigen tuin.”

Gezondheid

Ook gaat Janny in op gezondheid. “In alles wat voorverpakt zit, zit veel meer suiker en zout dan vroeger. Vroeger waren veel meer dingen zelfgemaakt, pas in de jaren 60 kwamen de pakjes en zakjes de keuken in. We gaan inmiddels wel weer een beetje terug naar vers en lokaal koken, heel interessant.”

Eerste aflevering

De eerste aflevering van De smaak van vroeger staat sinds vandaag online. Janny bezoekt daar mevrouw Van der Heijde (zonder n). Zij groeide op in een welvarend gezin in Valkenburg en haar vader had een enorme moestuin. Het gezin at altijd van eigen grond. Haar moeder kookte graag en maakte veel Limburgse klassiekers, waarover het uitgebreid gaat in de aflevering.

Je kunt De smaak van vroeger vanaf vandaag luisteren in alle bekende podcast- en streamingsapps.

Bron: Omroep Max. Beeld: Brunopress.