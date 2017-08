Simon Keizer gaat voor nieuw kapsel

Simon Keizer is een maand geleden vader geworden van dochtertje Kiki (zie video) en het leven als vader vraagt blijkbaar om een ander kapsel zodat zijn haar niet meer in de weg zit.

We kennen Simon met zijn (vrij) lange lokken, maar op een foto die Simon gisteren deelde, zien we ineens een ander kapsel. Iets wat lijkt op een staartje of een kontje. De meningen over het kapsel van de zanger zijn verdeeld, als we de reacties mogen geloven:

Dit is zo’n beetje het enige waarbij ik nog een beetje van nut kan zijn…😕 #gebrokenknie #linkinbio Een bericht gedeeld door Simon Keizer (@ikensimon) op 11 Aug 2017 om 9:01 PDT

#nocaptionneeded Een bericht gedeeld door Simon Keizer (@ikensimon) op 28 Aug 2017 om 5:52 PDT

Bron en beeld: Instagram.