Simon Keizer openhartig over periode dat zijn vrouw Annemarie ziek was

10 jaar geleden kwam Annemarie Keizer – toen nog Annemarie Hoek – er per toeval achter dat ze een tumor zo groot als een tennisbal op haar lever had. Hoewel ze toen snel geholpen kon worden en helemaal hersteld is van de ziekte, vertelt Simon nu dat het flink impact op hem had.

De zanger vertelt erover in de podcast 30 minuten rauw met Ruud de Wild. Voor de KWF-Collecteweek is de podcast even omgedoopt tot 30 minuten rouw.

Simon Keizer over rouw

Simon vertelt aan Ruud de Wild dat de eerste single die Nick & Simon samen uitbrachten, ging over de overleden vader van Simon. Het nummer Steeds weer gaat over het verlies van zijn vader, die is overleden aan maagkanker.

Ook vertelt de zanger openhartig over de ziekte van zijn vrouw Annemarie. Het stel deed 10 jaar geleden een preventieve medische scan in Duitsland. De scan liet een vlek zien op de lever van Annemarie. Het bleek een goedaardige tumor ter grootte van een tennisbal.

Na de ontdekking werd een derde ven Annemaries lever verwijderd. Gelukkig is ze nog steeds helemaal gezond. Wel heeft ze een behoorlijk litteken overgehouden aan de operatie.

Ziekte Annemarie Keizer reden om te trouwen

Simon vertelt nu dat die periode een diepe indruk op hem heeft gemaakt en er zelfs voor heeft gezorgd dat het stel is getrouwd.

“Ik hoefde niet per se te trouwen, maar op het moment dat zij de OK op reed knakte ik. Ik ging helemaal kapot. Ik moest letterlijk worden opgevangen door het personeel daar. Toen voelde ik hoe intens veel ik van die vrouw hou. Toen dacht ik: als ik dit voel, wil ik met haar trouwen.”

