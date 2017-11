Simon Keizer deelt emotioneel verhaal met zijn volgers

Elke week deelt zanger Simon Keizer een vlog waarin we een kijkje in zijn leven krijgen, maar hij was niet eerder zo openhartig over het verlies van zijn hondje.

In de vlog vertelt hij dat hij veel verdriet heeft gehad toen hun chihuahua Kira overleed. “Ik had nooit kunnen vermoeden dat je zo’n klein beestje zoveel verdriet kunt hebben.” Simon deelde het nieuws al eerder op Instagram met een mooie foto van hun hondje en schreef daarbij: “Kyra. Ze is niet meer. Zo’n klein beestje gaf zo veel liefde. We gaan haar missen.”

Droog houden

Simon koos ervoor om er niet eerder in zijn vlogs over te praten omdat hij zeker wist dat hij het niet droog had kunnen houden. Kyra overleed aan de gevolgen van een epileptische aanval. “Van het ene op het andere moment was Kyra er niet meer.” In de video laat Simon ook beelden zien van het zieke hondje en sluit hij af met een paar mooie beelden van het hondje.

Kyra. Ze is niet meer.. Zo’n klein beestje gaf zo veel liefde. We gaan haar missen. 😥 #verdriet Een bericht gedeeld door Simon Keizer (@ikensimon) op 16 Sep 2017 om 12:14 PDT

Welterusten Een bericht gedeeld door Simon Keizer (@ikensimon) op 14 Jul 2017 om 2:30 PDT

Ergens op de wereld belandde ik ‘s nachts in een tentje en bestond het ontbijt uit een yoghurtbeker. 😏 #talentenzondercenten gaat vanaf 24 oktober weer van start op @sbs6nl Shot by @joostlaarakkerphotography Een bericht gedeeld door Simon Keizer (@ikensimon) op 14 Okt 2017 om 12:36 PDT

Bron: AD.nl. Beeld: Instagram