Simon Keizer binnenkort poedelnaakt op televisie te zien

In het geheim werk ik al een tijd mee aan een geweldig spannend programma: For One Night Only: he-le-maal naakt. Het is misschien wel het gekste wat ik ooit heb gedaan! Hiervoor heb ik, naast mezelf, nog 7 mannen zo gek gekregen om he-le-maal uit de kleren te gaan, d.m.v. een dansact. Dit om awareness te creëren rondom prostaat- en teelbalkanker. Bij mannen ligt hier nog steeds een taboe op, terwijl als ‘we’ hier opener over zouden durven praten, ‘we’ ons eerder zouden laten checken en daarmee zou een hoop ellende en verdriet kunnen worden voorkomen. Op donderdag 14 november zal het te zien zijn bij Net5! Benieuwd wie de overige mannen zijn? Vandaag worden er nóg drie namen bekend gemaakt! En volgende week volgen de andere mannen. #foronenightonly #he-le-maalnaakt #checkzijnzaakje @linda @net5nl SK