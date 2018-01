Een kattenbeet werd Simone (52) bijna fataal

Simone Wouters (52) uit Mijnsheerenland heeft een kattenbeet maar ternauwernood overleefd. Op Zanzibar werd ze gebeten door de hotelpoes… Elf maanden lang vocht ze voor haar leven.

Afgelopen weekend mocht ze eindelijk naar huis. In een item van Hart van Nederland vertelt Simone hoe dat voelde én zie je hoe ze (met tranen in de ogen!) door de buurt werd onthaald…

Simone was op het Tanzaniaanse eiland Zanzibar om de lokale bevolking met haar stichting te helpen, maar al op de eerste dag ging het mis: toen ze de hotelkat aaide werd ze gebeten. De antibiotica die ze meteen kreeg toegediend mocht niet baten, 3 weken later was Simone terug in Nederland en werd ze met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Ze had hoge koorts.

Bloedvergiftiging

Bij Hart van Nederland vertelt haar man Rene dat de beet voor een ernstige bloedvergiftiging had gezorgd. Eén voor een vielen haar organen uit: haar nieren hielden ermee op, haar ademhaling viel weg en haar bloeddruk stopte. Simone raakte in coma. Ze moest wel 8 keer worden gereanimeerd.

“Iedere keer dat we dachten dat het beter ging, werden we toch weer teruggegooid naar het begin”, vertelt haar man. De enige reden dat ze het kan navertellen, is dat ze zo goed is verzorgd in het Rotterdamse Akaziaziekenhuis. “Daar ben ik zo goed verzorgd, van de keuken tot aan de artsen: iedereen heeft zich enorm ingezet voor mij.”

Luister naar je lichaam

Nu doet het duo hun verhaal om mensen te waarschuwen vooral goed naar hun lichaam te luisteren. Rene legt uit: “Toen we bij de huisartsenpost waren werd Simone in de eerste instantie naar huis gestuurd omdat de arts dacht dat het om een griepje ging. Maar ze had 42 graden koorts! Een griepje hoeft dus niet altijd een griepje te zijn. Vertrouw op je eigen intuïtie.”

Simone heeft nog een lange weg te gaan en zal thuis verder moeten revalideren: “Maar dat ik überhaupt thuis ben is zo fijn. Het komt wel goed.” Dat Simone zich door niets uit het veld laat slaan is wel duidelijk: ze is van plan terug te keren naar Zanzibar.

Bron: Hart van Nederland. Beeld: iStock