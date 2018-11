Zó zag Simone Kleinsma eruit toen ze 21 jaar oud was

Simone Kleinsma schittert al bijna veertig jaar in diverse films, toneelstukken en musicals. Al van jongs af aan staat Simone al op de planken. Zó zag Simone eruit toen ze 21 jaar oud was en pas net aan de weg aan het timmeren was.

Eigenlijk wilde Simone naar de toneelschool, maar het werd uiteindelijk toch de Kleinkunstacademie. Achteraf is ze daar heel blij mee, want sinds ze daar vanaf kwam speelt ze al in verschillende musicals, toneelstukken, revuevoorstellingen, films en tv-series. Sindsdien is Simone niet van de buis of het toneel weg te slaan.

Spreuken

Op de foto’s hieronder was de actrice pas 21 jaar oud. Ze was toen met acteur en zanger Joost Prinsen te zien in het programma Spreuken waarin ze samen liedjes zongen uit het boek Spreuken, een van de boeken in de Hebreeuwse Bijbel. Maar Simone werd bij pas echt bekend bij het Nederlands publiek dankzij haar rol in de tv-komedie Kees & Co.

Musicals

Verder kennen we Simone natuurlijk allemaal van haar rol in de musicals Mamma Mia!, Sunset Boulevard en Moeder, ik wil bij de Revue. Bovendien heeft ze ook in heel wat films mogen spelen, zoals Verliefd op Ibiza en Toscaanse Bruiloft.

Annie M.G. Schmidt

Na ongeveer veertig jaar treedt ze nog steeds vol passie op. Momenteel kruipt Simone in de huid van schrijfster Annie M.G. Schmidt en staat gemiddeld zo’n zes dagen per week op het podium met de musical Was Getekend, Annie M.G. Schmidt.

Beeld: ANP