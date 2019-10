Simone Kleinsma eert overleden Martine Bijl met dít prachtige nummer

Bij het Televizier Gala was het feest, want Chateau Meiland won de grote prijs van de avond. Maar er was ook ruimte voor emoties.

In mei dit jaar overleed televisie-icoon Martine Bijl, die we de laatste jaren vooral kenden als presentatrice van Heel Holland Bakt.

Advertentie

Gemis

Toen Martine jonger was, zong ze. In 1966 schreef ze het nummer ‘Vanavond of vannacht’. Simone Kleinsma eerde haar woensdagavond door het lied bij het gala te zingen. En dat kwam binnen bij het grote publiek.

Ook Heel Holland Bakt-jurylid Janny van der Heijden was te zien en te horen tijdens het nummer. Ze sprak lieve woorden over haar vriendin en collega “We hebben meer dan eens op ons kop gekregen als we weer eens de slappe lach hadden. Ze noemden ons de giechelmeisjes”. Martine werd 71 jaar. Ze overleed aan de gevolgen van een hersenbloeding.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Margriet. Beeld: ANP