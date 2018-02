Simone Kleinsma vertelt over de eerste maanden zonder haar man Guus

Vorig jaar maart moest Simone Kleinsma afscheid nemen van haar man Guus, met wie ze 31 jaar getrouwd was. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder, maar moet Simone nog erg wennen aan de stilte.

Gisteravond was Simone Kleinsma te gast in het programma College Tour. In het programma vertelde ze uitgebreid over het eerste jaar zonder haar man Guus Verstraete. “Ik laat de radio vaker aanstaan in huis, het is erg wennen aan de stilte, na 31 jaar met Guus”, vertelt ze.

Afscheid

Ook vertelde ze over het afscheid van haar man. Ze had liever op kleinere schaal afscheid genomen, maar doordat Guus bij zoveel mensen geliefd was, wilde ze deze mensen ook de gelegenheid geven om afscheid te nemen. Op dit moment stort de actrice zich vol op haar hoofdrol in de musical ‘Was getekend Annie M.G Schmidt’: “Het werk houdt me deze periode voor een groot gedeelte op de been. De rol van Annie M.G. is heerlijk om te spelen”, zei ze daarover.

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.