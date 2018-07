Simone van der Vlugt: "Die ene bestseller is de droom van iedere schrijver"

Haar eerste thriller De Reünie werd meteen een bestseller. Toch schrijft Simone van der Vlugt liever historische romans. “Het uitpluizen van de geschiedenis en dan een antwoord vinden, dat geeft een enorme kick.”

Wat spreekt je zo aan in het schrijven van historische romans?

“Het uitpluizen van de geschiedenis. Eva Ment reist haar man achterna naar Batavia. Ze is nog nooit buiten het Amsterdam van de zeventiende eeuw geweest. Ze gaat naar Texel, waar die enorme vloot met koopvaardijschepen klaarligt om naar de tropen te reizen. Zonder dat ze enige voorstelling heeft van wat ze daar zal aantreffen. Hoe heeft dat gevoeld, waar legde het schip als eerste aan en hoe zag het er daar uit? Dat alleen al heeft me twee weken gekost om uit te vinden. Speuren door oude scheepsjournaals. Als je dan het antwoord vindt, geeft dat een enorme kick.”

Je staat dit jaar met je hoofd op de boekenbon. Hoe vind je dat?

“Ja, een eer natuurlijk. Het grappige is: voor mijn verjaardag vraag ik vaak boekenbonnen. Het lijkt me reuze leuk om bonnen te krijgen met mijn eigen hoofd erop.” Lacht: “Het is alleen wel jammer dat ik ze ook weer moet inleveren.”

Hoe voelde het destijds om met De Reünie ineens zoveel succes te hebben?

“Die ene bestseller is de droom van iedere schrijver. Als dat zomaar ineens gebeurt – met een boek dat eerst door zes uitgevers is afgewezen – is dat super leuk. Elke keer als de telefoon ging: we hebben wéér bijgedrukt. Het heeft me veel vrijheid gegeven. Financiële vrijheid, maar ook de vrijheid om mijn historische romans te schrijven. Ik dacht: het maakt me niet uit als ik er veel minder van verkoop. Ik vind het leuk om te doen en ik heb genoeg verdiend met mijn thrillers om mezelf dit te gunnen.”

Je man Wim en jij zijn al lang samen. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?

“Op fietsvakantie als zeventienjarige. Hij was met zijn neef, ik met een vriendin. We zijn samen verder gefietst, helemaal verliefd. Daarna is het aan gebleven. Hij woonde in Badhoevedorp, ik in Den Helder, dus we zagen elkaar niet zo heel vaak. Mijn ouders dachten dat het vast weer over zou gaan, maar het ging niet over. Het prettige was: door de afstand had ik nog volop een eigen leven en tijd voor mijn vriendinnen. Ik was ook nog wel eens verliefd op iemand anders. Rond mijn twintigste is het echt serieus geworden.”



