Heldenactie: Simone van Trier (55) past vanwege coronacrisis op kinderen van zorgverleners

Simone van Trier (55) uit Maastricht zit vanwege het coronavirus thuis zonder werk. Omdat ze haar steentje wil bijdragen, heeft ze besloten om op kinderen van zorgverleners te passen. “Ik hoop dat meer mensen mijn voorbeeld volgen.”

Simone werkt onder de naam Dat Spreekt als publieke spreker. Voor de maand maart en april zijn alle congressen en evenementen waar ze was uitgenodigd afgezegd. “Normaal ben ik meer dan 40 uur per week bezig met mijn werk en nu gewoon 0 uur. Toen ik de persconferentie met Mark Rutte aan het luisteren was, haakte ik daarop in. Ik zit in zekere zin te niksen, maar in de tussentijd kan ik mezelf in de buurt dienstbaar opstellen.” Simone hoorde van veel mensen dat het pittig is in de zorg. “Ik heb veel respect voor zorgverleners. Ze krijgen vaak te weinig betaald voor hun werk en krijgen niet de meeste waardering. Als ik hen kan helpen, doe ik dat graag.”

