7 simpele maar originele manieren om een huwelijksaanzoek te doen

Als je aan een huwelijksaanzoek denkt, denk je al gauw aan een man die op zijn knieën gaat op een mooie plek in een park of bovenop een berg. Is dat jouw nooit overkomen, maar wil je eigenlijk toch wel graag trouwen met je partner, dan kun je prima het heft in eigen handen nemen. Ingewikkeld hoeft het niet te zijn, als je het op één van deze manieren doet.

Je kunt het ook iets definitiever aanpakken, zoals in bovenstaande video…

Met een kopje koffie

Oh! Had me on the 1st sip 😍 #coffee #cup #marrymecup #cute Een bericht gedeeld door فَـٰيِّـثْ ٰ الْـفَـهٓـدْ ٰ (@faithalfahad) op 15 Mrt 2015 om 11:55 PDT

Met cupcakes, yummie!

Starting the day with surprises 😍💍 #proposalcupcakes#proposal#lovecupcakes#marrymecupcakes Een bericht gedeeld door Baked With Love 💜 (@bakedwithlovemz) op 10 Mei 2017 om 11:38 PDT

Wie zegt er nou ‘nee’ tegen dit biertje?