Met déze simpele work-out raakt Meghan na haar bevalling weer in vorm

Als je net moeder bent geworden, is het laatste waar je aan denkt weer in vorm komen. Toch willen de meeste vrouwen na een paar weken weer meer gaan bewegen. Zo ook Meghan Markle.

Dat doet ze met een verrassend eenvoudige work-out.

Geen haast

Baby Archie is nu bijna 7 weken en volgens koninklijk expert Katie Nicholl wil Meghan zich graag weer fit voelen. Toch heeft ze hier absoluut geen haast bij. Ze heeft namelijk echt geen zin om zich kapot te zweten in de fitness. “Ze doet het erg rustig aan en wil vooral genieten van haar pasgeboren zoontje”, legt Nicholl uit.

Herstellen

Dit betekent niet dat hertogin van Sussex helemaal stilzit. Ze probeert regelmatig wat yoga te doen. “Maar van zware trainingen met gewichten of andere intensieve work-outs is helemaal geen sprake.” Meghan werkt op een rustige manier aan haar lichaam en dat is heel goed. Een lichaam heeft na een bevalling veel rust nodig om te herstellen. Wandelen en yoga zijn prima manieren om actief bezig te zijn, maar met andere sporten kun je beter 6 tot 8 weken wachten. Wanneer je een keizersnede hebt gehad, doe je er goed aan om nog langer te wachten met sporten.

Niet forceren

Volgens Jan Bourgois, professor inspanningsfysiologie aan de Universiteit Gent is het belangrijk dat je jezelf niet pusht. Je moet blijven luisteren naar je lichaam. “Forceer je niet. Veel vrouwen zijn erop gebrand om zo snel mogelijk na de bevalling hun oude lichaam terug te krijgen. Zoiets duurt minstens 3 maanden.”

Voordelen

Meghan is dus goed bezig door aan yoga te doen. De moeder van Meghan is yoga-instructeur, dus ze heeft het belang van lichaamsbeweging en gezonde voeding al van jongs af aan meegekregen. Naast dat het goed is voor je uithoudingsvermogen, heeft het nog meer voordelen.

Gelukkiger

Zo vergroot yoga je flexibiliteit en bevordert het je bloeddoorstroming. Door de verschillende yoga-houdingen wordt er meer zuurstof naar de cellen van je lichaam gestuurd. Ook word je bewuster van je lichaam en verlaagt yoga je bloeddruk. En of dat nog niet genoeg is, maakt yoga je ook nog gelukkiger. Een uurtje op de yogamat zorgt er al voor dat je gelukshormoon toeneemt.

