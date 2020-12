Voor singles is kerst niet per definitie de leukste tijd van het jaar en corona maakt het dit jaar nóg wat lastiger. Gelukkig hoef je er als alleenstaande niet eenzaam bij te zitten. Er wordt namelijk een groot single-evenement georganiseerd op Derde Kerstdag: Single Bells.

Het evenement is volledig coronaproof.

Wat is Single Bells?

Het concept van Single Bells is simpel. Elke hoger opgeleide single van 20 jaar of ouder kan zich gratis aanmelden via de website voor een romantisch diner met andere singles. Na aanmelding word je op basis van je leeftijd en regio ingedeeld in een groepje van vier tot zes singles. Het exacte aantal is afhankelijk van wat de overheid op 8 december bekendmaakt. De Single Bells-diners vinden plaats op Derde Kerstdag (zondag 27 december), in het huis van een deelnemer die zich ook heeft aangemeld als gastheer of gastvrouw. De tafelgasten kunnen onderling zelf afspraken maken over het eten, drinken en de afwas.