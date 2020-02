Single Mark zet zichzelf op een billboard om een leuke date te vinden

Als je Tinder hebt uitgespeeld en ook in de kroeg weinig succes hebt, is het tijd voor rigoureuzere maatregelen. Dat moet de 30-jarige Mark uit het Britse Sheffield ook gedacht hebben.

“Single? Date Mark”, staat in uitnodigende letters op het billboard. Op het billboard staat ook een foto van Mark die in al zijn liggende glorie poseert. “Dit kan het teken zijn waarop je zat te wachten”, aldus de aanmoedigende tekst.

‘Extreem knap en gemiddeld’

Mark heeft ook een website in het leven geroepen. “Ik ben Mark. Een extreem knappe en gemiddelde 30-jarige inwoner van Sheffield. Ik werk in de marketing en als je dit leest, betekent dat dit ik er waarschijnlijk aardig goed in ben”, grapt de vrijgezel.

“Ik heb een billboard in Manchester gekocht omdat ik single ben, al mijn vrienden trouwen en ik moeite heb een date te vinden”, schrijft hij openhartig. Op zijn site is een inschrijfformulier waar geïnteresseerden zich kunnen melden.”

Dit bericht bekijken op Instagram 🤔 Can’t even keep a straight face Een bericht gedeeld door Mark Rofe (@iamrofe) op 15 Dec 2019 om 4:45 (PST)

Bezoekers die niet met hem willen daten, vraagt hij zijn site te delen of te doneren op zijn, jawel, eigen fundraiser. Op die manier wil hij namelijk nog meer billboards voor zichzelf inkopen.

Geen grap

Mark benadrukt ook dat dit geen grap is. Een leuke dochter die nog vrijgezel is? Of zie je Mark zelf wel zitten? Inschrijven kan hier. Je moet er wel enigszins tussenuit springen, want inmiddels hebben al 1.004 mensen zich ingeschreven.

Bron: Dating Mark. Beeld: Instagram, iStock