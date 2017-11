Alle singles zullen zich herkennen in deze hilarische kerstkaart

Ook al ben je volmaakt content met je single-status; rond de feestdagen wordt het opeens een ding. Dan komt onvermijdelijk de vraag wanneer jij nou eens iemand meebrengt naar het kerstdiner én zijn er de ongemakkelijke foto’s waarop iedereen zich naast z’n partner vlijt en jij maar leuk poseert met de hond. Of een fles wijn.

Dankzij de hilarische kerstkaart van de familie Seawright zullen de singles onder ons voortaan niet meer aan zichzelf refereren als de single, maar als de ‘Emily’ van de groep. Terwijl de andere gezinsleden bordjes omhoog houden met teksten als ‘Excited’, ‘Engaged’ en ‘Expecting’ houdt Emily in haar eentje een bord omhoog met ‘Emily’.

Egg Salad

De foto zorgde op Twitter voor grote hilariteit en leverde een stroom aan tweets op van vrijgezellen die zichzelf vanaf nu ‘Emily’ noemen. Emily geeft eerlijk toe dat ze het niet helemaal zelf bedacht. Ze liet zich inspireren door een jongen die vorig jaar naast de bordjes ‘Excited’, ‘Engaged’ en ‘Expecting’ een bordje omhoog hield met ‘Egg Salad’.

who are expecting, who are excited, who are engaged and who is egg salad pic.twitter.com/yBvbPcpq6b

— quote ur otp ✨ (@quoteurotp) April 23, 2016