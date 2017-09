Sint Maarten vol geraakt door zwaarste orkaan ooit gemeten: "Het was heel eng"

Het is een ravage op Sint Maarten: orkaan Irma zorgt voor complete chaos op het eiland waar ook veel Nederlanders wonen.

De orkaan is zó zwaar dat meetapparatuur het begaf nog voordat alle data over de storm kon worden bekeken. Wel werd er al een snelheid van 300 kilometer per uur gemeten als gemiddelde, met pieken van boven de 360 kilometer per uur. Dat is extreem hoog.

Muren trillen

Irma blijft maar doorgroeien en is inmiddels zonder twijfel de zwaarste Atlantische orkaan die er ooit is geweest. Het eiland is nog niet af van de storm: er komen nog wat spannende uren aan. Donderdag is de storm waarschijnlijk pas overgewaaid. Ook Saba en Sint-Eustatius zijn geraakt. De schade is nu al enorm. Zo is de haven al voor een groot deel verwoest en staan auto’s tot aan de daken in het water. Er is een avondklok ingesteld: niemand mag er de straat op.

De 28-jarige Astrid Schage woont op het eiland en vertelt aan Hart van Nederland wat er gebeurt: “Alles rond het huis is weg, alle bosjes zijn verdwenen. In het oog van de storm is het rustig, maar het was heel eng. Ik hoorde van vrienden dat daken van huizen af zijn, de boel is ondergelopen, muren zijn omgewaaid. We kijken het aan. We zijn nu weer binnen omdat het oog van de storm voorbij is. Het begint nu weer heel erg te waaien.”

Hulp uit Frankrijk

Mike Bindraban uit Rotterdam is op vakantie op Sint Maarten en is met zijn familie geëvacueerd uit zijn strandhuisje. Hij vindt dat Nederland meer hulp moet aanbieden: “Als je ziet hoeveel militairen Frankrijk heeft ingezet en hoeveel hulpkonvooien er onderweg zijn, dan stelt de hulp uit Nederland weinig voor. Het lijkt wel of ze niet beseffen wat voor een ramp hier op handen is. Juist nu moeten ze laten zien wat die koninkrijksrelaties betekenen.” Sint Maarten is verdeeld in een Frans en een Nederlands deel.

Het Nederlande Rode Kruis heeft inmiddels giro 5125 geopend voor de nodige hulpverlening na de verwoestende orkaan.

Bekijk hier een livestream van de orkaan:

Bron: Hart van Nederland. Beeld: iStock