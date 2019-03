Leuk nieuws over de 'enige echte' Sinterklaas Bram van der Vlugt

Hij komt, hij komt ook dit jaar ongetwijfeld weer, al duurt het nog wel een paar maanden. Toch is er nu al leuk nieuws voor acteur Bram van der Vlugt. Hij kruipt voor één keer weer in de rol van Goedheiligman.

Nieuwe film

Van der Vlugt ga je dit najaar zien in de gloednieuwe Sinterklaasfilm De brief voor Sinterklaas. Voorheen vervulde de acteur maar liefst 30 jaar de rol van Sinterklaas bij de intochten voor de Publieke Omroep. In 2011 nam Stefan de Walle het stokje van hem over. Nu komt Van der Vlugt dus nog een keer terug in zijn favoriete rol.

Advertentie

Auditie

De opnames zijn inmiddels afgerond. In de film wordt de feestelijke intocht overschaduwd door het tekort aan pieten. Daarom organiseert de Sint een auditie. Naast Van der Vlugt spelen onder anderen Lieke van Lexmond, Aad van Toor, Pamela Teves en en Chris Tates mee. Vanaf 9 oktober is de film op het witte doek te bewonderen.

Vanaf wanneer mogen pepernoten nou eigenlijk in de winkels liggen? Libelle TV zocht het uit:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP. Beeld: ANP