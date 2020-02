Sipke Jan Bousema is overspoeld met steunende berichten, nadat hij zich in First Dates uitsprak over het gemis aan support rondom homoseksualiteit in Friesland. De presentator liet weten dat Friesland als enige provincie van Nederland geen regenboogvlag heeft, wat hem erg verdrietig maakt.

En hij blijkt niet de enige Fries te zijn die er moeite mee heeft.

Advertentie

Friese mentaliteit

In het programma sprak de presentator zich uit over de situatie in het Noorden. “Ik snap de Friese mentaliteit als geen ander en weet dat we alles het liefste op onze manier doen”, vertelde Sipke. “Maar de politici die een paar jaar geleden tegen het heffen van de regenboogvlag stemden, hebben geen idee wat voor signaal ze daarmee afgeven aan lhbti’s.”

Afkeuring

Hij vervolgt dat het als een afwijzing voelt. “Ze snappen niet wat de impact van de vlag is als symbool voor onze gemeenschap en snappen dus ook niet dat het tegen stemmen als een enorme afkeuring voelt”, aldus Sipke Jan. “Veel mensen hebben niet door hoe hard het nog nodig is om dat soort publiekelijke steunbetuigingen te krijgen”, benadrukt hij.

Discriminatie

“Homo wordt steeds vaker als scheldwoord gebruikt. Het aantal zelfmoorden onder lhbti-jongeren is hoger dan onder niet-lhbti’s. In de noordelijke provincies werden 129 aangiften gedaan van homodiscriminatie”, besloot Sipke Jan emotioneel. Toch laat provincie Friesland weten de Friese vlag inclusief genoeg te vinden. Een Friese regenboogvlag gaat er dan ook niet komen.

D66 stelt Kamervragen na regenboogbetoog in First Dates https://t.co/bjEGFsMt55 — Sipke Jan Bousema (@SipkeJanBousema) February 18, 2020

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress