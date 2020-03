Waarom we de situatie in Nederland niet met Italië moeten vergelijken

Misschien heb je afgelopen week op social media of WhatsApp wel een grafiek voorbij zien komen, waarin de coronacrisis in Nederland vergeleken wordt met die in Italië. Veel mensen zijn flink geschrokken van de cijfers, want het lijkt er sterk op dat Nederland in dezelfde situatie zit als Italië 2 weken geleden.

Toch blijk je het aantal besmettingen en het aantal corona-doden in de 2 landen beter niet met elkaar te kunnen vergelijken.

Dat heeft met een aantal zaken te maken. Zo is de 1ste datum in de grafiek aan de kant van Nederland 16 maart. Daar staat 29 februari in Italië tegenover. In Nederland waren er op die dag 24 mensen aan het virus overleden, in Italië 29. Ook het aantal besmette personen is enigszins vergelijkbaar. Maar dat 16 maart als startdatum voor de grafiek van Nederland is gepakt, lijkt een vrij willekeurige keuze.

De grafiek die afgelopen weekend rondging:

Als je Nederland en Italië ‘naast elkaar zou leggen’ vanaf de dag dat de eerste corona-dode in het land is gemeld, zien de cijfers er voor Nederland heel anders uit. In dat geval stijgt de lijn van Nederland namelijk een stuk langzamer. Ter vergelijking: 17 dagen na het eerste sterfgeval zijn in Nederland 179 mensen overleden aan het coronavirus, in Italië was dat 464.

Meer ouderen

Waarom je de situatie in beide landen ook beter niet met elkaar kunt vergelijken: de bevolking is heel anders samengesteld. In Italië wonen verhoudingsgewijs meer ouderen. En juist die groep is het kwetsbaarst. In Italië is 1 op de 14 inwoners ouder dan 80. In Nederland is dat percentage minder dan 1 op de 20.

En daarnaast kun je sowieso landen lastig naast elkaar leggen. Zo kun je moeilijk conclusies trekken uit het aantal gemelde besmettingen. In elk land gaan ze anders om met het testen van (potentiële) patiënten. De cijfers liggen uiteraard hoger in landen waar fanatiek getest wordt. In Nederland worden momenteel alleen mensen die in de zorg werken en mensen die een hoog risico lopen getest.

Andere factoren

Naast het verschil in het wel of niet testen, komt er nog veel meer kijken bij een echt goede vergelijking. Het kan tot 2 weken duren voordat een besmet persoon ziek wordt. Wat voor effect de maatregelen uiteindelijk hebben, zie je ook pas na 2 weken terug in de cijfers. En dan spelen er ook nog culturele verschillen mee. In Italië wonen families vaker samen met opa en/of oma in 1 huis. Ook dat kan nadelig zijn voor de uitbraak van het virus. Maar hoe je het ook wendt of keert: de situatie is in elk land verschrikkelijk. En elke patiënt die aan corona overlijdt, is er 1 te veel.

