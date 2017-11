Zoek die muts en sjaal maar alvast op: het gaat vriezen

Na een zachte herfst kan die elektrische deken toch echt uit de kast gehaald worden, want het lijkt nu al te gaan vriezen.

Volgens Buienradar-weerman Dennis Wilt is het oosten van het land als eerste aan de beurt. Daar worden zondagnacht al temperaturen rond het vriespunt verwacht. Maandagnacht is het in het hele land koud met temperaturen onder 0. Dat vertelt de weerman aan RTL Nieuws.

Weekend

Morgen wordt het nog lekker weer met zelfs temperaturen rond de 17 graden in Limburg, maar later die dag gaat het vanuit het westen regenen. Dat is het begin van minder lekker weer, want zondag waait het en is het maximaal 10 graden.

Krabben

Zo blijft het ook de rest van de week. Overdag zijn er zonnige perioden en in de nacht van maandag op dinsdag zal het dus voor het eerst echt koud zijn. De wekker moet dan (helaas) toch alweer 5 minuutjes eerder gezet worden voor het krabben van de ramen van de auto.

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: ANP