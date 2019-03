Schaatser Sjinkie Knegt kan niet wachten weer op de ijsbaan te staan

Het is nu 2 maanden geleden dat schaatser Sjinkie Knegt na een ongeval thuis met de houtkachel in het ziekenhuis belandde. Het gaat goed met hem, maar hij geeft wel toe dat hij niet meer kan wachten weer op de ijsbaan te staan.

Halverwege januari belandde Sjinkie na een ongeval in huis met de houtkachel in het ziekenhuis. Tijdens het aansteken vatte zijn kleding vlam en liep hierdoor tweedegraads brandwonden op over z’n hele lichaam. “Ik stond vanaf mijn voorhoofd tot aan mijn tenen in brand”, vertelde hij in een eerder interview met de NOS.

Advertentie

Positief

Het ongeluk is nu 2 maanden geleden en het gaat goed met hem. Hij heeft na zijn verwondingen veel steun gehad van zijn familie. “Mijn vriendin heeft me enorm gesteund de afgelopen twee maanden”, geeft hij toe aan RTL Boulevard. Zijn vriendin Fenna is ook degene die Sjinkie heeft gevonden na het ongeval. Ze zette hem toen gelijk onder de douche.

Ups en downs

Fenna vindt het fijn dat Sjinkie zo positief is. “Ik vond het soms wel moeilijk. Ik heb nooit gedacht ‘dit komt nooit meer goed’, maar het gaat wel met ups en downs”, legt ze uit. “Je hebt natuurlijk twee kinderen en heel wat meegemaakt. Dat was wel hectisch.” Hun twee kinderen mochten Sjinkie tijdelijk niet zien uit angst voor infecties. “Dat was heel heftig. Toen dat wel weer mocht, was het een mooi moment. Ik ben super trots op hem.”

Steun

Ook van vrienden en fans heeft de schaatser veel steunbetuigingen ontvangen. Zo werden meerdere prijzen aan hem opgedragen, zoals die van schaatsster Suzanne Schulting. Dat vond hij heel mooi. “Het is geweldig als je ziet hoe al die mensen met je mee leven en dat geeft ook wel een boost om weer terug te komen”, vertelt hij.

Schaatsen

Het herstel van zijn brandwonden gaat goed. Het liefst staat hij vandaag nog op de ijsbaan, maar toch zal hij niet gaan klagen. “De wonden moeten genezen en de huid is heel rood. Het is nu afwachten”, legt hij uit. “Elke week word ik gecontroleerd.” Sjinkie heeft in ieder geval wel weer zin om te beginnen met schaatsen, maar wanneer dat gaat gebeuren is nog de vraag. Hij is er in ieder geval van overtuigd dat dat niet heel lang meer gaat duren. “Ik laat het op zijn beloop, we zien het vanzelf wel. Hopelijk kom ik zo snel mogelijk weer terug.”

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de leukste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP