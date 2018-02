Zo zien de kinderen van Sjinkie Knegt eruit

Shorttracker Sjinkie Knegt is zich in PyeongChang volop aan het voorbereiden op de Olympische Spelen, die deze week beginnen. Thuis in Nederland zitten zijn grootste, kleine fans: zijn kinderen.

De Friese Sjinkie heeft samen met zijn vriendin Fenna van der Wal twee kinderen: dochtertje Myrthe en babyzoontje Melle. Af en toe trakteert de 28-jarige papa de wereld op foto’s van zijn kroost. Die zie je hieronder.

Bronzen medaille

Sjinkie eindigde in 2014 als derde op de 1.000 meter en won dus de bronzen medaille. Nu is het tijd voor revanche: weet de papa zich naar de nummer 1-plek te schaatsen in PyeongChang? We gaan het zien: vrijdag 9 februari beginnen de Olympische Spelen 2018.

Bron: Instagram. Beeld: ANP