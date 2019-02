Sjinkie Knegt vertelt voor het eerst zijn verhaal na heftig ongeluk

Shorttracker Sjinkie Knegt raakte begin dit jaar ernstig gewond toen hij de houtkachel in zijn huis aanstak. Zijn kleding vloog in de brand en daar hield hij ernstige brandwonden aan over.

Sjinkie Knegt belandde met zijn verwondingen in het ziekenhuis waar hij later in januari een huidtransplantatie aan zijn beide benen onderging. Dat was nodig om zijn huid daar beter te laten herstellen. Voor die operatie werd huid van zijn bovenbeen gebruikt. De rest van de brandwonden op het lichaam van Sjinkie kunnen op eigen kracht herstellen.

Advertentie

Brandwonden

Woensdagavond vertelde Sjinkie voor het eerst zijn verhaal in een gesprek met de NOS. Na zeven weken is hij woensdag ontslagen uit het ziekenhuis. In een emotioneel gesprek vertelt hij: “Ik stond vanaf mijn voorhoofd tot aan mijn tenen in brand.” Op het voorhoofd, de wangen en in de nek van Sjinkie zijn de brandwonden nog zichtbaar, maar zijn bovenbenen waren er naar eigen zeggen het ergste aan toe. “Op het moment van het ongeluk ben je niet bezig met je schaatscarrière.”, vervolgt hij. Later is de schaatser daar natuurlijk wel overna gaan denken. “Het hoeft niet in de weg staan om goed te kunnen schaatsen. Het gaat veel moeite kosten om terug te komen, maar ik ben ervan overtuigd dat dat mogelijk is.”

Steun

Sjinkie heeft veel steun gekregen na zijn ongeluk. Vooral de steun van zijn collega-shorttrackers maakte veel indruk. Collega Suzanne Schulting won voor het eerst goud op het EK shorttrack, dat plaatsvond terwijl Sjinkie in het ziekenhuis lag. In tranen vertelt hij: “Toen Suzanne voor eerste keer goud won, dat vond ik wel heel mooi.” Susan droeg destijds ook in tranen deze prijs op aan Sjinkie.

Rustig ophouden

De mooie overwinning van Suzanne was niet alleen de reden van de tranen van Sjinkie, hij mist het schaatsen zelf ook. “In principe zou ik over zes weken alles moeten kunnen, met speciale kleding. Ik moet alles rustig weer ophouden. Iedereen zegt dat het kan. Waarom niet dan?”

Het hele interview van de NOS is hier terug te zien.

Zojuist bij @NOSsport een emotionele @sjinkieknegt gezien: 'Van voorhoofd tot tenen in brand'

Hoop zo dat het weer helemaal goed met je komt Sjinkie! Heel veel beterschap en sterkte 💐#shorttrack #topper

NOS https://t.co/xVDEGR6RmL — Josephien Sierag (@josephiensierag) 27 februari 2019

Een indrukwekkende en emotionele Sjinkie Knegt in het NOS Sportjournaal. Sterke sportman. — Jan Brinksma (@JanBrinksma) 27 februari 2019

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: NOS. Beeld: ANP.