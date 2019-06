Sjinkie Knegt voor het eerst sinds ongeval weer op het ijs

Wat een goed nieuws: shorttracker Sjinkie Knegt heeft zijn schaatsen weer aangetrokken. Maandagochtend stond hij voor het eerst sinds zijn ongeval in januari weer op de ijsbaan.

Sjinkie trainde een half uurtje mee met de de Nationale Trainingsselectie Shorttrack op de Vechtsebanen. En dat ging naar eigen zeggen ‘best goed’.

Advertentie

Brandwonden

In januari liep Sjinkie ernstige brandwonden op na een ongeval met zijn houtkachel. In april liet hij nog weten dat het onzeker was of hij ooit weer zou kunnen schaatsen. Nu bewijst hij dus dat het wel degelijk kan.

Als vanouds

“Ik heb hier echt naar verlangd”, zei Sjinkie tegen Schaatsen.nl. “Of het gek voelde? Nee, het voelde als vanouds. Ik zeg altijd: schaatsen verleer je niet. Ik was tevreden over hoe het vandaag ging, het ging best aardig!”

Compressiekleding

Sjinkie zegt dat hij geen pijn had tijdens het schaatsen. Hij trainde met speciale compressiekleding aan, vanwege zijn nog dunne, kwetsbare huid. “Draag ik die kleding niet, dan krijg ik blauwe plekken bij inspanning”, zegt hij tegen het Eindhovens Dagblad.

Beter dan gedacht

Bondscoach Jeroen Otter was verbaasd over hoe Sjinkie nu alweer op het ijs staat. “Al na 2 rondjes dacht ik: nou, dit ziet er goed uit. Je merkte wel dat de specifieke vermoeidheid sneller kwam dan bij de anderen, maar over het algemeen is dit 10 keer beter dan ik had gedacht.”

Na een half jaar niet geschaatst te hebben staat Sjinkie Knegt weer op het ijs. ‘Het voelde als vanouds’ #shorttrack pic.twitter.com/LzWKtKSCfQ — Rijcko Treep (@RijckoTreep) 11 juni 2019

Bron: Schaatsen.nl, Eindhovens Dagblad. Beeld: ANP