Sjinkie Knegt moet nog weken in het ziekenhuis blijven liggen

Sjinkie Knegt heeft ondanks alle ellende een goede nacht gehad. Maar zijn brandwonden zijn niet mis: de shorttracker zal nog weken in het ziekenhuis moeten blijven liggen.

Zowel zijn manager Dennis Kanter als bondscoach Jeroen Otter deelt hoopgevende, maar ook schokkende details over de toestand van Sjinkie.

Derdegraads brandwonden

Sjinkies kleren vatten vlam toen hij de houtkachel thuis aan het aansteken was. Zijn linkerbeen is er het slechtst aan toe. Hij heeft vooral tweedegraads-, maar ook enkele derdegraadsbrandwonden. Zijn gezicht is opgezwollen door de blaarvorming. Gelukkig is zijn rug wel bespaard gebleven en kan hij dus wel goed liggen, zo laat Jeroen weten. Hij heeft goed geslapen en drinkt veel water, wat belangrijk is bij de genezing van brandwonden. In het ziekenhuis is meteen ‘ie kaal geschoren, meldt Dennis aan de Leeuwarder Courant. “Baard eraf, haar eraf. Ik heb begrepen dat dat protocol is bij dit soort brandwonden. Anders is de kans op infectie groot.”

Positief

Voorlopig, als in: de komende paar weken, ligt Sjinkie sowieso nog in het ziekenhuis. “Na drie weken kunnen ze überhaupt pas inzicht krijgen in de behandelwijze”, aldus de bondscoach vanaf het EK Shorttrack in Dordrecht. Een vreselijke situatie, maar volgens Jeroen blijft Sjinkie positief. “Erg prettig voelt hij zich niet, maar naar omstandigheden gaat het goed. Dat is wel op zijn Sjinkies. Dat is mooi om te horen. Sjinkie is een positivo, zo kennen we hem. Je hebt dan toch het idee dat hij daar ligt met het gevoel: de wereld is nog niet van me af en de shorttrackwereld ook niet.”

Schrik

De schrik zit er natuurlijk ook goed in bij zijn vriendin Fenna, met wie hij twee kinderen heeft. Zij zette hem direct onder de douche na het incident, weet manager Dennis. Ook collega’s zijn ontzettend geschrokken. “Iedereen hier moet het even een plek geven.” Over de toekomst van Sjinkies carrière doet de bondscoach nog geen uitspraak.

Bron: AD, Leeuwarder Courant. Beeld: ANP

