'GTST'-acteurs Melissa Drost en Alkan Çöklü delen zwoel kiekje samen

De liefde tussen Sjors (Melissa Drost) en Amir (Alkan Çöklü) reikt verder dan de set van ‘GTST’. Ook in het echte leven zijn de actrice en acteur namelijk een setje.

Hier laten ze maar weinig over los. Maar een foto zegt meer dan duizend woorden, toch? Dan leiden wij uit dít zomerse, zwoele kiekje af dat Melissa en Alkan a) van ijs houden, b) samen genieten van het zomerse weer in Bloemendaal aan Zee, c) nog niet bezweken zijn onder de heftige cliffhanger die eraan zit te komen en d) stapelverliefd op elkaar zijn, want zie ze eens stralen.

Mijn baby❤️ Een bericht gedeeld door Alkan Çöklü (@alkantubbies) op 29 Jun 2018 om 10:06 (PDT)

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP

Dít is de beste manier om een bak roomijs te bewaren in de vriezer:

Ook een romantisch dagje strand met je partner?