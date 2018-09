Actrice Sjoukje Hooymaayer (78) overleden

Actrice Sjoukje Hooymaayer is woensdag overleden aan de gevolgen van kanker. De ‘Zeg ‘ns Aaa’-actrice is 78 jaar geworden.

Theaterproducent en oud-collega Hans Cornelissen maakte het nieuws vandaag namens de familie bekend. Sjoukje Hooymaayer is vooral bekend van haar rol als huisarts Lydie van der Ploeg in de populaire VARA-comedy Zeg ‘ns Aaa.

Gesteund

“Zij voelde zich gedragen en gesteund door zoveel mensen. Alle kaarten en bloemen die zij heeft ontvangen, naar aanleiding van haar ziekte, en haar afscheid van het toneel werden met een mix van verwondering en blijdschap ontvangen”, zegt Cornelissen die ook in Zeg ‘ ns Aaa speelde.

Open brief

In april schreef de actrice een open brief aan De Telegraaf waaruit bleek dat de actrice eierstokkanker in een vergevorderd stadium had. De kans op genezing was minimaal en daarom zag de actrice, in overleg met haar kinderen en oncoloog, af van “zware en ingrijpende behandelingen”.

Bron en beeld: ANP.