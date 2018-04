Ontzettend verdrietig nieuws over zieke Sjoukje Hooymaayer

Sjoukje Hooymaayer maakte onlangs bekend dat ze ernstig ziek is. Ze heeft kanker, stopte per direct met werken en was in afwachting van een behandelplan van haar artsen.

Maar nu blijkt dat het nog slechter met de actrice gaat dan gedacht. Ze heeft eierstokkanker in een vergevorderd stadium.

Zware behandelingen

De kans op genezing is minimaal, licht Sjoukje toe. En daarom ziet de 77-jarige Zeg ‘ns aaa-speelster af van “zware en ingrijpende behandelingen”, zo laat ze weten in een openbare brief op De Telegraaf. Dit heeft ze in overleg met haar kinderen en oncoloog besloten.

Sterkte

Sjoukje vindt veel steun bij haar kinderen, familie, vrienden en collega’s, zo schrijft ze. Ook spreekt ze haar medeleven uit met ieder ander die met kanker te maken krijgt. “Ik realiseer me dat er vrijwel niemand is die in zijn of haar familie, of naaste omgeving, niet iemand kent die door deze ziekte getroffen is en ik wens al diegenen sterkte.”

My Fair Lady

Toch houdt Sjoukje, hoe ziek ze ook is, zich vast aan haar liefde voor de bühne. Ze had nota bene nét een rol in de musical My Fair Lady. “Ik wil absoluut, als dat gaat, weer het toneel op om met volle teugen te genieten van de interactie met de zaal en van mijn collega’s.” Ze wil haar rol in het theaterstuk in elk geval nog één keer spelen, zo vertelt producent Hans Cornelissen aan De Telegraaf. “Hopelijk zal ze in mei, tijdens de reeks in Carré, de rol kunnen oppakken. Misschien eerder, dat weten we nog niet.”

We wensen Sjoukje en haar geliefden veel sterkte toe.

Bron: De Telegraaf. Beeld: ANP