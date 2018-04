Sjoukje Hooymayer straalt weer even op podium My Fair Lady

Sjoukje Hooymayer kreeg een paar weken geleden te horen dat ze eierstokkanker in een ver gevorderd stadium heeft. Ze ziet af van de behandeling en wil nu nog maar één ding: weer in de musical My Fair Lady spelen.

Het gaat goed met Sjoukje, “binnen de grenzen van wat mogelijk is”. “Het is natuurlijk allemaal nogal wat om mee om te gaan”, vertelt ze in De Telegraaf. Maar gisterenavond was het zover. Ze maakte weer haar opwachting in My Fair Lady. Het publiek was erg ontroerd.

Carré

De actrice had nét een rol in de musical My Fair Lady te pakken, toen ze onverwacht hoorde dat ze ernstig ziek was. Ze legde dan ook al snel haar rol neer, maar het lukte haar niet om de musical los te laten. “Dit laat ik me door die rotziekte niet nog eens afnemen. Nee hoor, ik ga door”, zegt ze. Ze wil graag nog een paar spelen. Volgende maand is de musical My Fair Lady in Carré te zien en ook daar wil Sjoukje graag bij zijn.

Genieten

De kans op genezing is minimaal en daarom ziet de 77-jarige presentatrice af van zware en ingrijpende behandelingen. Ze wil nu volop genieten van het leven. Dat doet ze onder meer door nog zo af in My Fair Lady te spelen.

Italië

Ook gaat ze nog een keer lekker met het hele gezin naar Italië, al zal het wel een zware reis worden. “Maar we gaan er optimaal van genieten. Er komt zoveel liefde op me af, het is echt geweldig”, vertelt ze.

Bron: De Telegraaf en Shownieuws.