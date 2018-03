Sjoukje (61): "Op een doodgewone middag is er ineens veel veranderd"

Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. Deze week: Sjoukje tast in het duister over de toekomst van haar vader.

Sjoukje: “Mijn vader ging nog even een boodschap doen in een plaatsje bij ons in de buurt, waar net iets meer winkels zijn en waar de supermarkt groter is. Mijn moeder had geen zin om mee te gaan, en zo was hij in z’n eentje met de auto vertrokken. Hij is 87 en rijdt alleen nog maar kleine eindjes. Als ze verder weg moeten, nemen mijn ouders de trein. Die middag bleef hij wel erg lang weg, en mijn moeder werd een beetje ongerust. Bellen had geen zin, want zijn mobiel lag op de eettafel. Toen heeft ze mij gebeld, eigenlijk alleen om te checken of het niet overdreven was dat ze zich zorgen begon te maken. Hij was nu al een paar uur weg, en normaal gesproken was hij binnen een uur terug. Moest ze de politie niet bellen? Ik zei dat wij het allang hadden gehoord als er iets was gebeurd. Dat stelde haar gerust.”

Voor de deur

“Weer een uur later, het was al donker geworden, belde ze me om te zeggen dat ze nu toch echt de politie ging bellen. Op dat moment stopte er een politiewagen bij haar voor de deur. Met twee agenten erin én mijn vader. Toen kreeg mijn moeder het hele verhaal te horen. Mijn vader kon zich na zijn bezoek aan de supermarkt niet meer herinneren waar hij zijn auto had gezet, dus heeft hij een tijdje rondgedoold. Kennelijk zag het eruit alsof hij hulp nodig had, want een paar vrouwen hadden hem aangesproken en hem gevraagd wat er aan de hand was. Ze hebben hem mee naar huis genomen, hem een kop koffie gegeven en de politie gebeld. Toen bleek dat vader niet meer precies wist wat voor merk auto en zich ook niet kon herinneren waar hij woonde. Gelukkig had hij wel zijn rijbewijs bij zich en zo hebben ze hem thuis kunnen brengen. Zonder auto, maar die is inmiddels ook terecht.”

Geen idee

“Er wordt nu uitgezocht wat er die middag in zijn hoofd is misgegaan. De kans dat hij ooit nog achter het stuur plaatsneemt, lijkt me klein, maar de zorgen om de gezondheid van mijn vader zijn belangrijker. Op een doodgewone middag is er ineens veel veranderd. Op dit moment hebben we geen idee wat ons nog te wachten staat.”

Interview: Tineke Beishuizen