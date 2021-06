Wat gebeurt er bij jou in de slaapkamer? In de rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week met een lezeres over haar sexleven. Deze week vertelt Diana (46) over haar sexleven. “Voor mij hoeft sex niet per se in een liefdesrelatie plaats te vinden.”

Diana: “Mijn sexleven is op dit moment niet heel geweldig. Mijn man is wel een goede minnaar, maar het probleem is dat het er nauwelijks van komt. In onze relatie ben ik de dominante persoon, maar in bed wil ik juist dat hij mij verovert. Die rol ligt hem niet zo, denk ik. En blijkbaar ligt het mij ook niet om veroverd te worden. Als hij toenadering zoekt, is er altijd iets niet goed. Zijn kussen te nat, zijn aanraking te zacht, hij wil te snel of gaat juist te langzaam. Eigenlijk kan hij het nooit goed doen. Dat maakt hem onzeker en ook daar knap ik dan weer op af.

Rolverdeling

Als het eenmaal lukt om tot sex te komen, is het wel altijd heel lekker. Dat was in het begin al zo. Anders was ik ook niet met hem getrouwd, eerlijk gezegd. Sex is belangrijk. Het is alleen jammer dat het zo lastig is om tot sex te komen. Waarschijnlijk door die gekke rolverdeling. Hoe kan iemand die meestal volgt, ineens al het initiatief in de slaapkamer nemen? En hoe kan iemand die graag leidt, ineens blij worden van de hele tijd afwachten? Geen idee waarom ik het toch telkens zo wil. Misschien ben ik conservatiever dan ik dacht.