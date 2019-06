Pietie heeft slaapverlamming: "Ik kan niet bewegen, terwijl ik wel wakker ben"

Terwijl nachtmerries bij de meesten niet heel vaak voorkomen, is het voor mensen met slaapverlamming een terugkerend fenomeen. Pietie Terpstra heeft slaapverlamming en vertelt hoe ze haar nachtelijke worstelingen ervaart. “Ik wil het liefst om hulp roepen, maar niemand kan me horen.”

Dr. de Groot van het Nederlands Slaapinstituut legt uit dat ieder slaper in feite onbewust slaapverlamming meemaakt. “Je hebt een aantal fases in de slaap die van belang zijn: de diepe slaapfase en de remslaap-fase. Deze fase wordt vaak geassocieerd met dromen. Om ervoor te zorgen dat je je dromen ’s nachts niet daadwerkelijk uitvoert, is er een mechanisme in het lichaam wat tijdens de remslaap optreedt.”

Angstaanjagend fenomeen

Hij legt uit hoe dat werkt: “De spierkracht in het lichaam wordt heel sterk verlaagd. Als dat niet het geval zou zijn, zou je de fysieke handelingen uit je droom daadwerkelijk uitvoeren. Je kunt dit zien als een soort verlamming. Normaliter stopt dit als je uit je remslaap wakker wordt, maar bij sommige mensen reageert dit herstel niet direct. En dus ervaren zij het rare fenomeen dat ze wél wakker worden, maar zich níet kunnen bewegen. Soms gaat dit gepaard met hallucinaties. Het duurt enkele tot tientallen seconden en wordt als ontzettend angstaanjagend ervaren,” aldus dokter de Groot.

Eerste keer

Pietie Terpstra heeft sinds 10 jaar last van slaapverlamming. Langere tijd wist ze echter niet wat het was, wat het nog angstaanjagender maakte. “Ik had het voor het eerst toen ik veel uitging en heel veel werkte. Na het uitgaan werd ik ’s nachts plots wakker en leek het alsof er iemand aan mijn voeteneinde stond. Het voelde alsof er een ruk aan mijn voeten werd gegeven. Maar toen ik geschrokken wilde bewegen, lukte dit niet.”

Om hulp roepen

De blondine probeert het gevoel onder woorden te brengen: “Het gaat niet altijd gepaard met hallucinaties, maar het gebeurt wel altijd als ik op mijn rug lig. Ik heb voornamelijk last van dat ik me écht niet kan bewegen. Het voelt alsof iemand me zo stevig op mijn bed duwt dat ik niet kan opstaan en verlamd ben. Ik wil dan het liefst keihard om hulp roepen en heb ook het gevoel dat ik het doe, maar niemand kan me horen.”

Eindeloos

“Het duurt voor mijn gevoel heel lang, echt wel een uur. Waarschijnlijk is het maar een minuut, maar het voelt alsof het eindeloos duurt voor ik eruit kan komen” vertelt Pietie. “Ik vecht voor mijn gevoel echt keihard om me te kunnen bewegen. Dan komt het gevoel heel langzaam terug, en kan ik meestal eerst een arm bewegen. En dan volgt de rest van mijn lichaam al snel.”

Triggers

Terwijl het angstaanjagend blijft, kan Pietie er intussen wel mee omgaan. Ze vertelt dat het inmiddels ongeveer eens per maand gebeurd. Ook weet ze nu wanneer ze sneller last kan hebben van haar slaapverlamming. “Het heeft bij mij te maken met onregelmatige werktijden en drukte, zorgen of stress. Sinds een poos heb ik een nieuwe baan en dan heb ik er gelijk weer meer last van. Maar sinds ik weet dat onrust mijn slaapverlamming kan opwekken, probeer ik meer regelmaat ik mijn leven te houden.”

Angst voor slapen

Pietie vertelt dat het na al die jaren nog steeds heftig is. “Als ik het heb gehad durf ik niet direct weer te gaan slapen. Ik moet dan eerst even uit bed gaan om wat te drinken. Vaak ga ik even naar beneden naar de badkamer om mijzelf aan te kunnen kijken in de spiegel. Ik moet er echt altijd van bijkomen.” Toch is ze niet bang om te gaan slapen geworden. “Het is minder eng nu ik weet wat het is en weet dat het altijd voorbij gaat”, verklaart Pietie.

