Slachtoffer aanslag Las Vegas (27) ontwaakt na weken uit coma

Tina Frost (27) werd bij de schietpartij in Las Vegas in haar hoofd gestoten.

Het gebeurde bij de dodelijkste schietpartij ooit.

Knap hoor

Haar familie heeft nu laten weten dat ze is ontwaakt. Het gaat verrassend goed met de gewonde vrouw: ze heeft zelfs alweer een stukje kunnen lopen. Afgelopen vrijdag opende ze voor het eerst weer haar ogen. ‘We zijn zo trots op Tina, en iedereen is onder de indruk van elke beweging die ze maakt’, laat een woordvoerder weten.

Geen reden

De familie kan niet geloven wat er allemaal gebeurt. ‘We zullen jullie zoveel mogelijk op de hoogte houden. Blijf Tina alsjeblieft in je gedachten en gebeden houden’, schrijft de familie op Facebook. Op 1 oktober schoot Stephen Paddock 58 mensen neer. De zaak wordt nog altijd onderzocht door de politie; het motief van de schieter is nog niet bekend.

Las Vegas shooting victim Tina Frost takes first steps after emerging from coma https://t.co/f1d4pzBzJu pic.twitter.com/q1PZEOsexU

— CBS News (@CBSNews) 14 oktober 2017