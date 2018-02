William Webster was afgelopen zomer het slachtoffer van een zwaar auto-ongeluk. Artsen vreesden voor zijn leven, maar hij redde het. Toen hij bij was gekomen uit zijn coma, vertelde hij dat er maar één ding was wat hem motiveerde om beter te worden: zijn vriendin Rebecca.

Naast gebroken ribben, twee klaplongen, een verbrijzelde arm en een – op drie plekken! – gebroken kaak, had William ook zware verwondingen aan zijn hoofd. Om zijn lichaam rust te geven, werd hij in het ziekenhuis in een kunstmatige coma gebracht. Daar kwam hij twee dagen later uit bij.

Liefde en toewijding

“De enige die ik op dat moment wilde zien, was mijn vriendin Rebecca”, zegt hij tegen de Daily Mail. “Het was haar liefde die me liet realiseren dat het leven nog de moeite waard was.” De twee leerden elkaar een jaar eerder kennen via Tinder. Ondanks dat ze nog maar kort een relatie hadden, had William het al per ongeluk over ‘zijn vrouw’ tegenover het verplegend personeel.

Rebecca’s liefde en toewijding hielpen hem enorm met zijn herstel, zegt William. “Het zou niet zo goed gaan met me nu als zij er niet was geweest.” Terwijl hij nog aan het revalideren was, hadden ze het er al over om te gaan trouwen.

Mooie smaragd

Op 15 december, zijn eigen verjaardag, was het zover. William had bloemen verstopt, die hij mooi ’s ochtends aan zijn geliefde kon geven. ‘Waarom krijg ik bloemen, jij bent toch jarig?’, was de reactie van Rebecca. Daarop overhandigde hij haar een klein kaartje. De boodschap? ‘Het enige dat ik voor mijn verjaardag wil, is dat jij mijn vrouw wordt.’

Zucht. Smelt.

Oh ja, natuurlijk gaf hij haar ook een ring: met een mooie smaragd. Dus ja, ze zei ja!

Bron: Daily Mail. Beeld: ANP