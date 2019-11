Slachtoffer mishandelingen Gorinchem bij 'Beau': "Ik kon er niets tegen doen"

Afgelopen week verscheen er een filmpje op het internet waarin te zien was hoe Sem (15) door een groep leeftijdsgenoten in Gorinchem mishandeld werd. Het filmpje ging viraal over de hele wereld.

Beau nodigde de jongeman uit om te kijken wat er achter de mishandeling steekt. Maar de jongen lijkt er zelf geen weet van te hebben: “Ze vroegen om m’n naam en gaven gelijk een klap.”

Advertentie

Meerdere aanhoudingen

Het hele land reageerde met afschuw op het filmpje waarop te zien was hoe Sem in elkaar geslagen werd. Maar volgens de politie is het geen unicum. De politie heeft deze week namelijk al 5 aangiftes in behandeling die een link lijken te hebben met deze dadergroep. Sem is een van de slachtoffers op de filmpjes en deed donderdagavond zijn verhaal in Beau’s talkshow.

In het park

Hij vertelt aan Beau dat hij naar het park ging om “een peukie doen met vrienden”. Daar werd hij uit het niets omsingeld door een groep van minstens 40 jongens. Ze vroegen zijn naam, hij bevestigde, en kreeg direct een klap in z’n gezicht. De tiener hield een gekneusde rug, ribben en kaak over aan de aanval. Maar ook psychisch hebben de klappen hun sporen achtergelaten.

Gerichte aanval

Sem denkt dat de aanval gericht op hem was, omdat ze zijn naam al wisten. Maar waarom? Dat weet hij niet. Hij kende wel een aantal jongens van de groep: “Maar 9 van de 10 niet.” Sem sloeg na de aanval van zich af. “Op den duur lieten ze me wel los en gingen ze gewoon door naar de volgende jongen”, vertelt hij. Zijn moeder is geëmotioneerd. “Dit doet me pijn. Het is nu mijn zoon, maar er kunnen er wel meer volgen.”

De politie heeft ondertussen een aantal verdachten in beeld en de aanhoudingen zullen volgen. Ze zouden de daders op de hielen zitten omdat er ook beelden van andere mishandelingen door de groep circuleren.

Het hele land reageerde vol afschuw op een video waarin te zien is hoe de 15-jarige Sem in Gorinchem door een groep jongens wordt mishandeld. Samen met moeder Larissa vertelt hij zijn verhaal. #BEAU #RTL4https://t.co/p4kX12suYV pic.twitter.com/yAunX3EUNb — Beau (@BeauRTL) November 21, 2019

Op social media wordt veel gesproken over heftige beelden van een mishandeling in Gorinchem.#NieuwsTrend #Gorinchem @Rob_Hadders pic.twitter.com/GxlJ8qFt8c — EenVandaag (@EenVandaag) November 21, 2019

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Beau. Beeld: ANP