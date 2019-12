Heftig: slachtoffer online fraude bijna miljoen euro kwijt

Een man uit Noord-Nederland is van de ene op de andere dag bijna een miljoen euro kwijtgeraakt. De reden? Hij werd slachtoffer van online fraude, waardoor zijn geld op slinkse wijze kon worden weggesluisd. Dit meldt NOS woensdag.

Het blijkt om de grootste online fraudezaak tot nu toe te gaan.

Berichtje

Het gebeurde in september, toen de betreffende man een berichtje kreeg van zijn bank. In het bericht stond te lezen dat zijn betaalpas bijna vernieuwd moest worden, met een link erin om dat online te kunnen doen. De man klikte op de link, vulde zijn gegevens in en ging slapen.

Miljoen

Hij was in de veronderstelling alles netjes geregeld te hebben, maar niets bleek minder waar te zijn. Want de volgende ochtend stond er bijna een miljoen minder op zijn rekening. Zijn geld bleek te zijn weggesluisd naar de rekeningen van 136 zogenoemde geldezels; jongeren wiens rekening tijdelijk wordt gebruikt door fraudeurs, met de belofte snel rijk te kunnen worden.

Onderzoek

Het onderzoek naar de betreffende zaak is al 3 maanden in volle gang. Maar toch is het niet duidelijk of het slachtoffer van deze online fraude zijn geld terug kan krijgen. “We proberen samen met de bank het geld dat is binnengehaald door de geldezels terug te halen. En als er nog een gat overblijft wat niet vergoed kan worden, is het aan de bank en de betrokkene om te overleggen hoe dit verder wordt afgehandeld”, verklaart persofficier Gerben Wilbrink tegen RTV Noord.

Bron: NOS. Beeld: iStock