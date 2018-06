Zo slank is Chantal Janzen alweer (nog geen drie maanden na de bevalling)

Op 29 maart beviel Chantal Janzen van haar zoontje Bobby. Nog geen drie maanden later heeft ze zo te zien haar oude figuur alweer terug.

Chantal is na haar zwangerschapsverlof en bevalling alweer volop aan het werk: samen met Humberto Tan presenteert ze ‘Dance Dance Dance’, het dansprogramma waarbij Igone de Jongh, Dan Karaty en Timor Steffens jureren.

Instagram

Op haar Instagram Stories plaatst Chantal haar ‘look’ van de dag, en daarop zie je hoe slank de presentatrice alweer is. Het is haast niet te geloven dat het nog maar twee en een halve maand geleden is, dat ze nog hoogzwanger rondliep.

In haar eigen blad &C vertelde Chantal Janzen onlangs nog dat baby Bobby als tweede naam Oliver heeft gekregen – die heeft zijn broer James voor hem verzonnen (“goeie artiestennaam toch, Bobby Oliver?”). Op Instagram plaatst ze heel veel schattige foto’s van het lieve jongetje.

Hele gesprekken worden hier gevoerd ❤️ Een bericht gedeeld door Chantal Janzen (@chantaljanzen.official) op 24 Mei 2018 om 7:24 (PDT)

Beeld: Instagram, Brunopress

