Waarom niemand nog een oog dicht durft te doen in Center Parcs

Altijd gezellig, een paar nachtjes slapen in een Center Parcs-huisje. Toch ervaren veel mensen dat momenteel net even anders.

Want het hele internet heeft het over de vele spinnen die momenteel te vinden zijn in het familiepark. En met veel bedoelen we ook echt: veel.

Schrikken

Het overkwam onder meer Martijn Kamp en zijn gezin. Hij deelt zijn verhaal op Facebook – plús een hele griezelige foto van een pas uitgekomen nest achtpotige beestjes. Dit schrijft hij bij zijn kriebelige plaatje: ‘Center Parcs blijft ons toch elke keer weer verrassen!! Lopen buiten de eekhoorns, worden we binnen warm verrast door dit lieve gezinnetje!! Zeer leerzaam voor de kinderen, echter nu is vraag, waar is de pappa? Want moeders houd de wacht…’.

Wegwezen

Zijn bericht is al meer dan 11 duizend keer geliket en de reacties stromen nog altijd binnen. De meesten laten weten dat ze direct weg waren gerend als ze dít hadden gespot in hun vakantiehuis. Waar zijn huisje precies was, is niet duidelijk. Center Parcs heeft nog niet gereageerd op alle commotie. Maar de foto liegt er niet om…

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: Facebook. Beeld: iStock