Johnny de Mol (39) en Johnny de Mol (0) vieren zondag zoals het hoort

Liggend in een hangmat in de tuin, zo wil je het weekend wel doorbrengen. Dat is dan ook wat beide Johnny’s vol overtuiging doen, getuige de foto die vaderlief op Instagram plaatst.

Presentator Johnny de Mol (39) en zijn aanstaande Anouk van Schie (36) zijn afgelopen april ouders geworden van een zoon. Het stel maakte al eerder bekend dat het mannetje de naam van zijn vader (en opa) zou krijgen.

Anouk en Johnny zijn overigens niet al te scheutig met foto’s, dit is pas het vierde kiekje dat Johnny samen met zijn zoontje plaatst.

Johnny en Anouk zijn sinds 2016 samen. Anouk heeft al een dochtertje uit een eerdere relatie, de 4-jarige Kiki.

Binnenkort op kraambezoek? Gluur dan vast naar deze cadeaus:

Elke dag de best gelezen berichten van Libelle in je inbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron en beeld: Instagram