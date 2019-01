Slecht nieuws voor ABBA-fans: comeback is nog éven uitgesteld

Keek jij ook zo uit naar de comeback van ABBA? Dan moet je nog even geduld hebben. De twee nieuwe singles komen waarschijnlijk pas in het najaar uit, zo laat een woordvoerder van de groep weten.

“Er komt geen release voor de zomer. Hopelijk in de herfst”, zo verklaart hij tegenover de site Variety.

Vertraging

Vorig jaar april werd groots aangekondigd dat ABBA voor het eerst in 35 jaar tijd met nieuwe muziek zou komen. De liedjes zouden eigenlijk al in december worden uitgebracht, maar het project liep om nog onduidelijke redenen vertraging op.

Ook goed nieuws

Bron: Show.nl. Beeld: ANP