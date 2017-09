Yvon Jaspers heeft slecht nieuws voor alle 'Boer Zoekt Vrouw'-fans

Direct vanaf het moment dat Boer Zoekt Vrouw in 2004 voor het eerst werd uitgezonden, was het een grote hit. In de jaren die volgden brak het programma alle kijkcijferrecords. Toch lijkt het erop dat we het volgend jaar voor het eerst zonder al die leuke boeren moeten doen.

In een interview met weekblad Story vertelt Yvon Jaspers namelijk dat de NPO vooralsnog geen plannen heeft om een nieuw seizoen te starten.

Pauze

Yvon heeft dan ook de komende tijd weinig tv-opnames voor de boeg, wat betekent dat ze weer wat vaker thuis kan zijn. “Behalve een paar specials rondom Boer zoekt Vrouw staat er voor mij niets op stapel. De NPO heeft nog geen plannen om een nieuw seizoen te starten. Er zijn ook nog geen nieuwe boeren geselecteerd. En ik vind zo’n pauze prettig,” vertelt de 44-jarige presentatrice.

Kookboek

Jaspers maakt het meest bekeken programma van de Nederlandse televisie, maar baalt er niet van als ze even níet op de buis is. “Dat geeft me de tijd om met andere dingen bezig te zijn. Zo heb ik een kookboek geschreven waarin het Scandinavische Fykka centraal staat. Dat wil ik in Nederland introduceren.”

Bron: Mediacourant. Beeld: ANP